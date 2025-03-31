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Giriş Tarihi: 31.3.2025 11:15 Son Güncelleme: 31.3.2025 11:24

Diyarbakır'da kahreden olay: 21 aylık Celal Bebek feci şekilde can verdi!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çok acı bir olay meydana geldi. Otomobilin çarptığı 21 aylık Celal Aydemir, hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun yakınları sinir krizleri geçirdi...

DHA
Diyarbakır’da kahreden olay: 21 aylık Celal Bebek feci şekilde can verdi!

Yürekleri yakan kaza, dün sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde yaşandı. Ailesi ile birlikte bayram ziyareti için mahalleye gelen 21 aylık Celal Aydemir, iddiaya göre otomobilden inerek arka tarafa doğru geçti.

Bu sırada sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, Celal bebeğe çarptı. Celal bebek ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal bebek, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Celal bebeğin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Üçtepe Mahallesi'nde aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

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Diyarbakır'da kahreden olay: 21 aylık Celal Bebek feci şekilde can verdi!
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