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Giriş Tarihi: 21.5.2022 22:50 Son Güncelleme: 21.5.2022 22:51

Diyarbakır'da kanlı olay: Çarptığı çocuğa yardım etmek istedi ama...

DHA
Diyarbakır’da kanlı olay: Çarptığı çocuğa yardım etmek istedi ama...

Diyarbakır'da kurye A.K., annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Y.B.'ye, çarptı. Savrulan Y.B.'ye yardım etmek için motosikletten inen A.K., iddiaya göre çocuğun yakınları tarafından bıçaklandı. Olay anı görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bağlar ilçesinde akşam saatlerinde Ahmet Bilgin Caddesi'nde meydana geldi. Kurye A.K.'nın kullandığı motosiklet, ismi öğrenilemeyen annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Y.B.'ye çarptı. Hemen motosikletten inen kurye A.K., çocuğa yardım etmeye çalıştı. Bu sırada çevredekilen ihbarı ile olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Y.B.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerinde bekleyen A.K., çıkan tartışmada çocuğun yakınları olduğu tahmin edilen kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasına isabet eden bıçakla yaralanan kurye A.K. de bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralanan çocuk Y.B. ve bıçaklanan kurye A.K., hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Diyarbakır'da kanlı olay: Çarptığı çocuğa yardım etmek istedi ama...
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