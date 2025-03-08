Diyarbakır’da kayıp olan Mehmet Yüksel, Batman’da ölü bulundu

Bismil ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi Aydınlar Mezrası'nda yaşayan Mehmet Yüksel, 1 Mart 2025 tarihinde arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

1 haftadır kayıp olarak aranan Mehmet Yüksel'in cansız bedeni, Batman merkeze bağlı Demirbilek Köyü mevkiinde boş bir arazide bulundu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla öldürüldüğü belirlenen gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Yüksel, cinayetini aydınlatmak için jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.