OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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