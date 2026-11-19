Yangın, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.