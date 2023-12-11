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Giriş Tarihi: 11.12.2023 21:56

Diyarbakır’da kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

DHA
Diyarbakır’da kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan amca çocukları Hasan Tiryaki ile Şeref Tiryaki (50) arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Şeref Tiryaki, kuzeni Hasan Tiryaki'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Kavgada Hasan Tiryaki de ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hasan Tiryaki, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne, buradan da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır’da kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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