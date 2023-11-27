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Giriş Tarihi: 27.11.2023 23:29

Diyarbakır’da lokomotif otomobile çarptı: 2’si ağır 5 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kontrollü hemzemin geçitte lokomotifle otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk olmak üzere 2’si ağır 5 kişi yaralandı

İHA
Diyarbakır’da lokomotif otomobile çarptı: 2’si ağır 5 yaralı

Kaza, Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi Mervani Caddesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Mardin'in Mazıdağı ilçesine yük bıraktıktan sonra dönen M.K. idaresindeki vagonları bulunmayan lokomotif, bariyerleri kıran D.B. kontrolündeki otomobile çarparak 200 metre sürükledi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.B., Ş.B., R.B., E.B. adlı çocuk ve aracın sürücüsü D.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır’da lokomotif otomobile çarptı: 2’si ağır 5 yaralı
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