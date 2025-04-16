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Giriş Tarihi: 16.4.2025 04:46

Diyarbakır’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

DHA
Diyarbakır’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Ali Pınar Mahallesi Mervani Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Metrelerce yükseklikten düşen otomobili gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen kişinin cenazesi, ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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