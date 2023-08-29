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Giriş Tarihi: 29.8.2023 22:26

Diyarbakır’da otomobil yayalara çarptı: 2’si ağır 3 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpması sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı

İHA
Diyarbakır’da otomobil yayalara çarptı: 2’si ağır 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde merkez Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişiye çarptı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Diyarbakır’da otomobil yayalara çarptı: 2’si ağır 3 yaralı
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