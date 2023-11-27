Diyarbakır’da silahlı kavga: 7 gün sonra öldü...

Korkunç olay, 19 Kasım gecesi Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında, öğle saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma büyümeden sonlanırken, taraflar 1042'nci Sokak'ta gece tekrar karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar, birbirlerine tabancayla ateş etti. Evli ve 1 çocuk babası Mücahit Tektaş başına isabet eden kurşunla yere yığıldı.