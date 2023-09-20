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Giriş Tarihi: 20.9.2023 22:34

Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 kadın yaralandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kadın yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kadın, ekipler tarafından gözaltına alındı.

AA
Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 kadın yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçede restoran işleten G.K. adlı kadına, iş yerine gelen N.U. adlı kadın, eşine ait ruhsatsız silahla 4 el ateş açtı.

Saldırı sonucu G.K. omzundan, kolundan ve bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

G.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 kadın yaralandı
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