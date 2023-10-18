Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da silahlı ve çekiçli kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 18.10.2023 00:03

Diyarbakır’da silahlı ve çekiçli kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde, oyun salonundan atılan çocuğun ailesi ile işletme sahipleri arasındaki silahlı ve çekiçli kavgada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da silahlı ve çekiçli kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde okulda kavga eden çocuklar aynı mahallede bulunan Renas Daşlık'a ait oyun salonunda karşılaştı. Kavga eden çocuklar, oyun salonunda tartışınca işletme sahibi tarafından dışarı atıldı. Oyun salonunda atılan çocuklardan biri durumu ailesine bildirdi. Salona gelen çocuğun yakınları işletme sahibi 25 yaşındaki Renas Daşlık ve kardeşi ile tartıştı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce silah, taş, sopa ve çekiç kullanıldı. Ortalık bir anda savaş alanına dönüşürken, kavgada işletme sahibi Renas Daşlık ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polisler sevk edildi.

Kavgaya polis müdahale ederken, yaralılar ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servise kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan oyun salonu işletmecisi Renas Daşlık doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Renas Daşlık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

EN ÇOK OKUNANLAR

"Benekli Ayhan" ismiyle biliniyordu! Fenomen Ayhan Koç Isparta'da feci şekilde dövüldü
Bakan Fidan’dan İsrail’e çok sert uyarı: Bunun adı hırsızlıktır!
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
SON DAKİKA | Kassam Tugayları duyurdu: Elimizde yabancı esirler var, onları serbest bırakacağız
Türkiye çözümün garantörü olmaya hazır! Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail iki devletli çözüme zorlanmalı
Sevgili dostum Uğur Dündar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan kalkınmada yol haritasını açıkladı! 5 yıl, 5 ana eksen...
Gazze’de her 15 dakikada bir çocuk ölüyor! Canlı yayında obüs sesleri
Anneleri dünya yıldızı ama oğulları öyle bir iş yapıyor ki! Kimse tahmin bile edemezdi: Film setinde…
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da silahlı ve çekiçli kavga: 1 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA