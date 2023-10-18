Diyarbakır’da silahlı ve çekiçli kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde okulda kavga eden çocuklar aynı mahallede bulunan Renas Daşlık'a ait oyun salonunda karşılaştı. Kavga eden çocuklar, oyun salonunda tartışınca işletme sahibi tarafından dışarı atıldı. Oyun salonunda atılan çocuklardan biri durumu ailesine bildirdi. Salona gelen çocuğun yakınları işletme sahibi 25 yaşındaki Renas Daşlık ve kardeşi ile tartıştı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce silah, taş, sopa ve çekiç kullanıldı. Ortalık bir anda savaş alanına dönüşürken, kavgada işletme sahibi Renas Daşlık ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polisler sevk edildi.

Kavgaya polis müdahale ederken, yaralılar ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servise kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan oyun salonu işletmecisi Renas Daşlık doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Renas Daşlık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi