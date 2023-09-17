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Giriş Tarihi: 17.9.2023 09:12

Diyarbakır'da 'Sondaj' operasyonu! Özel düzenekle petrol çalıyorlardı

Diyarbakır’da arıtma tesisindeki basınç değişikliğini fark eden mühendislerin dikkatiyle tespit edilen ve özel vana düzeneğiyle gerçekleştirilen ham petrol hırsızlığının şüphelileri  ‘Sondaj’ operasyonuyla yakalandı. Aralarında örgüt lideri Ö.A.’nın da bulunduğu 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

DHA
Diyarbakır’da ’Sondaj’ operasyonu! Özel düzenekle petrol çalıyorlardı

Diyarbakır'da boru hatları ile getirilen petrolün toplandığı arıtma tesisinde mühendisler, basınç değişikliğini fark etti. Bunun üzerine yapılan araştırmada bazı noktalarda boruların delinerek özel vana aracılığıyla ham petrol çalındığı belirlendi.



Durumun polise bildirilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Tespit edilen 8 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Sondaj' operasyonuyla gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda fiber tankların içerisine konulmuş yüklü miktarda ham petrol, çok sayıda silah ve para ele geçirildi. Suç örgütünün lideri Ö.A.'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler emniyete götürüldü.



Şüphelilerin fiber tankları ham petrolle doldurup, dikkat çekmemek için ağaçlık bölgede ve ev ile iş yerlerine ait alanlarda oluşturdukları depolama alanında sakladığı belirlendi.



Şüphelilerin arıttıkları ham petrolü daha sonra sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ayrıca, petrol hırsızlığına yönelik daha önce yapılan çalışmada, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Diyarbakır'da 'Sondaj' operasyonu! Özel düzenekle petrol çalıyorlardı
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