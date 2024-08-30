Diyarbakır’da silahlı kavga: Aynı aileden 2 kişi öldü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Öncülü köyünde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır Valiliği, yaşanan kavgayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 18.30 sıralarında Çınar İlçesi Öncülü Mahallesinde aynı aile mensupları arasında 6 kişi yaşanan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi ateşli silahla yaralanmıştır.

Yaralılardan Mehmet Mustafa D. (39) ve Muhammed Akın D. (16) Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Diğer yaralı olan Alaaddin D. ise hafif derece yaralanmıştır. Güvenlik güçlerimizce, kaçan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Olay yerinde ve ilçe merkezinde güvenlik kuvvetlerimizce gerekli tedbirleri alınmış olup, İlçe Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.