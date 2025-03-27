Diyarbakır’da taziye dönüşü kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde 27 Mart 2025 günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Araç, Bismil istikametine seyir halindeyken hatalı sollama yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen 33 EBE 42 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen iki araç da kazaya karıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, A.Y. (50), M.S.D. (55) ve S.D. (65) isimli şahısların hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.