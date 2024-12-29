Diyarbakır’da uçak seferlerine sis engeli! Bazı seferler gecikmeli yapıldı

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, yer yer aralıklı yağmurlu ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışının etkili olacağı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin olacağı belirtildi.