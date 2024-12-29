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Giriş Tarihi: 29.12.2024 10:25

Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli! Bazı seferler gecikmeli yapıldı

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü, Diyarbakır Havalimanı'nda bazı uçak seferleri gecikmeli yapıldı.

DHA
Diyarbakır’da uçak seferlerine sis engeli! Bazı seferler gecikmeli yapıldı

Diyarbakır'da etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Diyarbakır Havalimanı'nda da bazı uçak seferleri gecikmeli yapıldı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, yer yer aralıklı yağmurlu ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışının etkili olacağı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin olacağı belirtildi.

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Diyarbakır'da uçak seferlerine sis engeli! Bazı seferler gecikmeli yapıldı
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