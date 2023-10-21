Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
Giriş Tarihi: 21.10.2023 10:55 Son Güncelleme: 21.10.2023 11:04

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 285 kilogram esrar ile 60 bin kök kenevir bulundu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesine bağlı Kayacık ve Uçarlı mahallelerinde gerçekleştirilen Jandarma Uzman Çavuş Şehit Özkan Bilgiç operasyonu tamamlandı. Hava destekli operasyonlarda, jandarma timleri arazide 285 kilogaram esrar ve 60 bin596 kök kenevir ve skunk elde geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Kenevirler olay bölgesinde yakılarak imha edildi. Esrar maddeleri ise muhafaza altına alındı.

DUR İHTARINA UYMAYAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yapılan uygulamada 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı minibüs takibe alındı. Oto Galericiler Sitesi mevkiinde durduruldu. Minibüste 'Brego' isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 257 kilo skunk ele geçirilirken, polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fazıl Say'ın Avrupa'daki 4 konseri İsviçre'deki Migros tarafından iptal edildi
Son dakika: İsrail'den yeni hastane katliamı hazırlığı: "Derhal boşaltın bombalayacağım" 12 bin sivil ölümle burun buruna
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP yandaşı Can Ataklı'dan işgalci İsrail'i aklama çabası: İsrail daha medeni daha insani
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in soykırım politikalarına tepki: Batı dünyaya yalan söylüyor!
Meta'dan büyük skandal! Filistinlileri 'terörist' olarak çevirdiler
Ajans Muhbir editörü hakkında şok detaylar: Ankara’daki sokak olayları öncesi Güvenpark’ta röportaj yapmışlar
İsrail’in sonu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Soykırıma varan operasyonlar derhal durmalı
Mısırlı kadın Batı medyasının ikiyüzlülüğünu haykırdı: Kukla olmuşsunuz
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA