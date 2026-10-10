Diyette olanlar dikkat: Spor sırasında çikolata koklamak performansı artırıyor!

Daha fazla tekrar yapmalarına rağmen katılımcılar, egzersiz sırasında kendilerini normalden daha fazla yorulmuş veya zorlanmış hissetmediklerini belirtti. Dr. Mohamed Nashrudin bin Naharudin, sporcuların kendilerini fiziksel olarak daha fazla zorlandıklarını hissetmeden bu kadar büyük bir tekrar artışı sağlamasının büyüleyici bir psikobiyolojik sonuç olduğunu ifade etti.