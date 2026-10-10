Diyette olanlar dikkat: Spor sırasında çikolata koklamak performansı artırıyor!

Spor salonunda ağırlık kaldırırken ya da direnç antrenmanı yaparken her ekstra tekrar büyük bir irade ve çaba gerektirir. Ancak bilim insanları, antrenman performansını artıracak en masum ve en tatlı yöntemi bulmuş olabilir. Frontiers in Physiology dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, çikolata kokusunun egzersiz üzerindeki beklenmedik etkilerini gözler önüne serdi.
Malaya Üniversitesi'nden araştırmacılar, direnç antrenmanı sırasında çikolata kokusuna maruz kalan katılımcıların, bu kokuya maruz kalmayanlara göre çok daha fazla bacak uzatma (leg extension) hareketi yapabildiğini keşfetti.
En az 10 saat aç kaldıktan sonra %90 kakaolu bitter çikolata, %60 kakaolu sütlü çikolata veya kokusuz su kokularına maruz bırakılan katılımcıların bacak egzersizleri sırasındaki performansları, açlık seviyeleri ve algılanan çabaları takip edildi.
Araştırma sonucunda elde edilen rakamlar oldukça dikkat çekici:
Bitter çikolata koklayanlar, kontrol grubuna (su) kıyasla yaklaşık 18 daha fazla tekrar tamamlamayı başardı.
Sütlü çikolata kokusuna maruz kalan katılımcılar ise yaklaşık 9 ek tekrar gerçekleştirdi.
Daha fazla tekrar yapmalarına rağmen katılımcılar, egzersiz sırasında kendilerini normalden daha fazla yorulmuş veya zorlanmış hissetmediklerini belirtti. Dr. Mohamed Nashrudin bin Naharudin, sporcuların kendilerini fiziksel olarak daha fazla zorlandıklarını hissetmeden bu kadar büyük bir tekrar artışı sağlamasının büyüleyici bir psikobiyolojik sonuç olduğunu ifade etti.
Araştırma sadece performans artışıyla kalmadı; bitter çikolata kokusunun egzersiz öncesinde açlık hissini azalttığını ve tokluk hissini artırdığını gösterdi. Sütlü çikolata ise daha hoş bir koku olarak değerlendirilmesine rağmen iştah üzerinde benzer bir etki yaratmadı.
Bilim insanları bu durumu, beynin tanıdık gıda kokularını yemekle ilişkilendirme biçimiyle açıklıyor. Bitter çikolata kokusunun zengin, acı ve oldukça doyurucu bir yiyecek için öğrenilmiş bir ipucu görevi gördüğünü belirten Dr. Naharudin, sistemin adeta ön alıcı bir tokluk durumuna kandırıldığını ifade etti.
Uzmanlar, bulguların son derece heyecan verici olmasına rağmen henüz ön nitelikte olduğunun altını çiziyor. Çalışmanın 23 genç erkekle sınırlı olduğunu ve performans artışının arkasındaki tam biyolojik mekanizmayı çözmek için hormon seviyeleri ile beyin aktivitelerinin ölçülmediğini belirten araştırmacılar, çikolatanın bu etkide benzersiz olup olmadığını veya diğer tanıdık gıda kokularının da benzer sonuçlar verip vermeyeceğinin henüz netleşmediğini vurguluyor.