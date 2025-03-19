Halka şeklinde ve bol susamlı olarak yapılan simit ayaküstü atıştırmalık olarak tercih edilen bir yiyecektir. Genellikle sokakta bir küçük tablada veya tepsi içine dizilerek satılan simit son yıllarda kafe tarzındaki dükkanlarda da satılmaya başlanmıştır. Okul kantinlerinde öğrenciler ve öğretmenler için pratik bir yiyecek olan simit bölgelere göre farklı şekilde isimlendirilir. Diyette simit yenir mi, diyet yaparken simit ne kadar yenmeli konusunda şunlar söylenebilir:

Diyette Simit Yenir Mi?

İzmir ve çevresinde gevrek ismiyle de anılan simit hamurlu bir yiyecektir. Diyet yapanlar genellikle lifli gıdalar tükettiği için simit diyete pek uygun bir yiyecek değildir. Ancak simitten vazgeçemeyenler lif yönünden zengin gıdalarla birlikte bir miktar tüketebilirler.

Diyet Yaparken Simit Ne Kadar Yenmeli?

Diyet yapanlar ekmek yerine bazı zamanlarda simit tercih edebilirler. Bir tane simit dört dilim ekmek yerine geçer. Karbonhidrat içerdiği için akşam saatlerinde yenmediği sürece simit diyet programlarına dahil edilebilir.

Simidin gramajı ve üzerindeki susamlara göre kalori oranı değişiklik gösterse de bir tane simidin kalori değeri ortalama olarak 300 ila 350 arasındadır. Diyet yaparken simit yemek isteyenler ara öğünlerde küçük parçalar tercih edebilirler. Bazı öğünlerde ekmek yerine simit koymak da bir çözüm olabilir. Beyaz un ağırlıklı bir yiyecek olduğu için dikkatli yemek gerekir.