Diz Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Diz Ağrısına Hangi Bölüm Ve Doktor Bakar?

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Diz Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Uzun süre boyunca hafif ya da orta şiddette diz ağrısı çekmenize rağmen şikayetleriniz günlük yaşamınızı ya da uykunuzu etkileyecek derecede artarsa fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarından randevu almanızda fayda vardır.

Dizde belirgin şekilde ödem, ısı artışı, ciltte kızarıklık, aşırı ağrı ve ateş durumlarında zaman kaybetmeden doktora görünmek gerekmektedir. Bu belirtiler dizin içinde mikroplu iltihap (septik artrit) olduğu anlamına gelebilir. Eğer mikroplu iltihap tedavi edilmezse, eklemi harap edici kalıcı sakatlıklara yol açabilir. Bu nedenle hemen muayene edilip rahatsızlığın tanısı koyulmalıdır. Dizde travmaya bağlı olmadan gelişen aşırı şişlik ve ısı artışı varsa fizik tedavi ya da ortopedi bölümlerine başvurulmalıdır.

Tanı koymak için dizden iğneyle alınan sıvıyla tetkikler yapılır ve laboratuvarda analiz edilir. Enfeksiyon bulgusu varsa antibiyotik ve ameliyat içeren tedaviler yapılabilir. Dize yapılacak ameliyat için ilgilenen doktorlar ortopedi doktorlarıdır. Dizde herhangi bir travma olmadan ödem, ısı artışı belirtileri mikropsuz iltihaplı romatizmaya bağlı da oluşabilir.

Diz Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Çarpma, burkulma, düşme gibi olaylar sonucunda dizde gevşeklik (instabilite), anormal hareket, olay sırasında dizden kopma sesi gelmesi, dize yük verememe durumlarında acil servise başvurmak gerekmektedir. Acilde edilecek muayeneden sonra kırık çıkık gibi kemik sorunlarını değerlendirmek için röntgen filmi çekilir ve yapılan doktor incelemelerinden sonra gereken bir durum varsa ortopedi ve travmatoloji uzmanına yönlendirme yapılır.

Nadiren olsa da diz ağrısı tümör gibi kötücül bir hastalığa da bağlı olabilmektedir. Kemikte büyüme, sürekli devam eden geçmeyen ağrılar, gittikçe ağrı şiddetinin artması, kilo kaybı, halsizlik, gece terleme gibi ek olan bulgular bu rahatsızlığın olasılığını arttıran bulgulardır. Ciddi bir konu olup gerekli tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.