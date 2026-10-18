Dizi alışkanlıklarımız değişiyor! Uzun süreli yapımlar izleyiciyi kaçırıyor

Çalışmayı yürüten Araştırma Şirketi Yöneticisi Görkem Varol ve Şeyda Aydın Varol SABAH'a konuştu. "Bu yaptığımız çalışma dizi alışkanlıklarının artık farklı bir boyutta ele alınması gerektiğini ortaya koydu. Klişe senaryolar ve aşırı uzun süreler izleyiciyi ekrandan kaçırıyor." dedi. Gelişen teknoloji dijitalleşmeyi de beraberinde getiriyor. Hayatımızın pek çok noktasında aktif olarak kullandığımız dijital yayınlar dizi sektöründe de bir hayli ön plana çıkıyor.

DİJİTAL PLATFORMLAR TAHTI ELE GEÇİRDİ

Uzun dizi saatleri ve zayıf senaryolar izleyicinin tercihlerine etki ediyor. Katılımcıların yüzde 18'i evlerinde artık hiçbir geleneksel televizyon kanalını açmadıklarını belirtti. İzleyici artık kumandayı değil, kendi zamanını kontrol etmek istiyor. Dijital mecralar akıllı öneri sistemleriyle insanları ekrana bağlıyor.

İZLEYİCİ ÖZGÜN HİKAYE ARAYIŞINDA

Milyon dolarlar alan ünlü oyuncular artık bir dizinin kurtarıcısı olmaya yetmiyor. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 43'ünün dizi seçiminde en çok önem verdiği unsur "hikaye gücü ve senaryo özgünlüğü" oldu. Seyirci ekranda dev bütçeli boş hikayeler yerine, zekice kurgulanmış samimi senaryolar görmek istiyor. Oyuncu kadrosu ikinci planda kalıyor. Öte yandan katılımcıların neredeyse tamamı ideal bir dizi bölümünün 40 ile 60 dakika arasında olması gerektiğini savunuyor. Reyting uğruna uzatılan diziler izleyiciyi yapımdan ve platformdan soğutuyor.

DİZİ TERCİHLERİNİ SOSYAL MEDYA ETKİLİYOR

Araştırma kadınların dizi tercihlerinde sosyal medya yorumlarından ve popüler fragmanlardan etkilendiğini ortaya koydu. Ayrıca kadınlar senaryolardaki toplumsal ve ailevi değerlere erkeklere oranla daha hassas yaklaşıyorlar. 18-24 yaş grubu dijital platformlardaki kesitlerden dizi keşfederken, 35 yaş ve üzeri kitlenin geleneksel fragmanlardan etkilendikleri ortaya çıktı.

Şeyda Aydın Varol

SEKTÖRÜ KURTARACAK REÇETE

Kamu Araştırma Şirketi Yöneticileri Görkem Varol ve Şeyda Aydın Varol yaptıkları çalışma ile dizi sektöründeki değişimleri farklı bir açısıyla mercek altına aldıklarını dile getirerek sonuçlara yönelik değerlendirmede bulundular. "Televizyon ve dijital yapımların kurtuluşu 45 dakikalık bölümlere geçiştedir. Seyirciyi ekran başında saatlerce esir eden yapımların ömrü artık çok kısa. Bütçeleri ünlü isimlere dağıtmak yerine, özgün hikayeler yazacak senaryo ekiplerine ayırın. Tüketici klişelerden bıktı, özgünlük arıyor. Geleceğin kazananları yapay zeka algoritmalarını sosyal medya viralleriyle entegre edilebilen akıllı dijital platformlar olacaktır."

Görkem Yaşar Varol

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör