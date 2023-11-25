Dizileri izleyip etkilenmiş! Meraktan cinayet işleyen katilin açıklaması kan dondurdu…

23 yaşındaki Jung Yoo-jung, bir İngilizce öğretmenini 100'den fazla kez ölümcül şekilde bıçaklamaktan suçlu bulundu. Cinayet, mayıs ayının başlarında tüm ülkeyi şok etmişti.

Haberlere göre savcılar, polisin suç dizileri ve romanlarına takıntılı olduğunu söylediği Jung'un ölüm cezasına çarptırılması için baskı yaptı ancak, bunun yerine geri kalan tüm hayatını hapishanede geçirmesine karar verildi.

Büyükbabasıyla birlikte yaşayan ve çalışmayan kadının psikopati testlerinden de yüksek puan aldığı öğrenildi.

Jung'un 50'den fazla kişiyle iletişim kurmak için çevrimiçi uygulamaları kullanarak birkaç ay geçirdiği ve sonunda kimliği belirlenemeyen 26 yaşındaki kurbanına karar verdiği bildirildi. Savcılar, mağdurla randevu aldıktan sonra Jung'un öğretmenin evine internetten satın aldığı okul üniformasını giyerek geldiğini söyledi.

Jung'un adamı 100'den fazla kez bıçakladığı ve kurbanına öldükten sonra bile saldırmaya devam ettiği anlaşıldı. Daha sonra ise kurbanının cesedini parçalayıp nehre attıktan sonra bir taksi ile kaçtığı öğrenildi. Taksi şoförünün polise bir yolcunun kanlı gibi gözüken bir bavulu nehre attığını ihbar etmesi üzerine Jung tutuklandı.

Polis, Jung'un internet geçmişinin cinayetten önce aylarca süren araştırmaları ortaya çıkardığını söyledi ancak Jung'un, cinayet sırasında öğretmenin evine defalarca girip çıktığını gösteren güvenlik kameralarından kaçınmak için hiçbir çaba göstermediğini de ekledi.

Haziran ayının başlarında suçu itiraf eden Jung, suçu işlediği sırada halüsinasyonlar da dahil olmak üzere zihinsel bir bozukluktan muzdarip olduğu gerekçesiyle indirim talebinde bulunmuştu.

Bir yargıç, cinayetin 'dikkatlice planlanıp gerçekleştirildiği ve onun zihinsel ve fiziksel bozukluk iddiasını kabul etmenin zor olduğu' gerekçesiyle iddiasını reddetti.