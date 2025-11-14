DMD hastası Eymen için 12 milyon TL bağış toplandı

Muğla'da Duchenne Musküler Distrofisi (DMD) hastası 10 yaşındaki Eymen Özdoğan'ın tedavisine destek olmak amacıyla düzenlenen büyük dayanışma gecesi, kent genelinden yoğun ilgi gördü. Bodrum'da Nurol Kültür Merkezi'ni dolduran yüzlerce kişi, Eymen'in tedavisine destek olabilmek için seferber oldu. Etkinlik, Muğla'nın dört bir yanından belediye başkanları, belediye personeli, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, spor kulüpleri, vakıflar, dernekler ve çok sayıda iş insanını bir araya getirdi. Katılımcılar, yardım gecesi boyunca bağışlarıyla Eymen'e umut oldu.

Yaklaşık beş saat süren ve gece yarısına kadar devam eden program, hem salonda bulunan davetlilerin hem de canlı yayını takip eden izleyicilerin katkılarıyla büyüyerek sürdü. Yoğun katılımın yaşandığı gecede, Eymen için gerekli olan tedavi sürecine önemli bir destek sağlandı. 5 saatte Eymen için yaklaşık 12 milyon TL bağış toplandı. Ailesi ve yakınları, gösterilen dayanışma örneği nedeniyle herkese teşekkür ederek kampanyanın Eymen'in sağlığı için hayati bir önem taşıdığını vurguladı. Muğla genelinde büyük bir birliktelik oluşturan yardım gecesi, bölge halkının ortak dayanışma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.