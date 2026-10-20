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Giriş Tarihi: 20.10.2026 19:17 Son Güncelleme: 20.10.2026 19:21

DMM’den, "Azerbaycan’da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı" iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Azerbaycan’da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

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İHA
DMM’den, Azerbaycan’da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı iddialarına yalanlama
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Azerbaycan'da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Bahse konu görüntüler eski tarihlidir. Görüntülerin çekildiği dönemde bayrağımıza yönelik olumsuz bir eylemde bulunmaya çalışan provokatöre ilk ve en sert tepkiyi yine bizzat Azerbaycanlı kardeşlerimiz vermiştir. Türk bayrağının indirilmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Eski içerikleri kurgulayıp; bağlamından kopararak yeniymiş gibi dolaşıma sokanlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını hedef almaktadır. Kamuoyunun bu tarz algı operasyonlarına karşı hassas ve dikkatli olması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

#DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ #AZERBAYCAN #TÜRKİYE
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DMM’den, "Azerbaycan’da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı" iddialarına yalanlama
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