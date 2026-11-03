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Giriş Tarihi: 03.11.2026 19:03 Son Güncelleme: 03.11.2026 19:04

DMM'den 'Haydar Aliyev Parkı' iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Şişli’de Haydar Aliyev Parkı’nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

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DMM’den ’Haydar Aliyev Parkı’ iddialarına yalanlama
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DMM tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şişli Belediyesinin söz konusu alana ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmamakta olup; böyle bir proje gündemde de yer almamaktadır.

İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak; kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

#ŞİŞLİ #DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ #İSTANBUL
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DMM'den 'Haydar Aliyev Parkı' iddialarına yalanlama
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