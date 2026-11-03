DMM’den ’Haydar Aliyev Parkı’ iddialarına yalanlama

DMM tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Şişli Belediyesinin söz konusu alana ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmamakta olup; böyle bir proje gündemde de yer almamaktadır.



İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak; kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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