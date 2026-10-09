DMM’den Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan içeriklere ilişkin açıklama: Açık bir algı operasyonu

DMM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bazı uluslararası basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve "Tek Millet, İki Devlet" anlayışını hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edildiği ifade edildi.

"KAMUOYUNU YANILTMA ÇABALARI HEDEFİNE ULAŞAMAYACAKTIR"

Söz konusu paylaşımların iki dost ve kardeş ülke arasındaki köklü ilişkileri zedelemeyi, bölgesel barış ve istikrarı baltalamayı amaçlayan açık bir algı operasyonu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ve Azerbaycan ortak tarih, kültür ve sarsılmaz bir kardeşlik temelinde yükselen ilişkilerini her alanda kararlılıkla sürdürmektedir. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, atılan ortak adımlar ve yürütülen işbirlikleri üzerinden manipülatif söylemlerle kamuoyunu yanıltma çabaları hedefine ulaşamayacaktır. Kamuoyunun bu tür psikolojik harp amaçlı içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör