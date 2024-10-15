‘Doğa eczanesi’ aktarlara rağbet arttı

Soğuk ve yağışlı havaların etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, aktarlar yoğun mesai yapmaya başladı. Birçok vatandaş, özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiren bitki çayları ve doğal ürünlerin yer aldığı aktarların yolunu tutuyor.Eminönü'nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı'nda aktar dükkânı işleten Şeref Bacacı, "Zencefil, zerdeçal, adaçayı, ıhlamur gibi belli başlı ürünlere yoğun talep var. Vatandaşlarımızın bu zamanlarda bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri lazım. Macun çeşitlerimiz var, bunların da kışın tüketilmesi çok önemlidir. Genel olarak ise ıhlamur ve tarçın en idealidir. Kışa böyle hazırlanıyoruz.Havaların soğumasıyla birlikte ıhlamuru satmaya başlıyoruz. Keçiboynuzu özü de çok tavsiye ediliyor. Soğukların gelmesiyle satışlarımız da yükseliyor. Kış hareketliliğimiz başlamış durumda" dedi. Aktar Abdullah Aras ise, "Şu dönemde en çok ıhlamur, adaçayı, hibiskus, tarçın, karışık bitki çayları kullanılabilir. Boğaz iltihabına, kuru öksürüğe karşı etkili olur. En çok tercih edilen ürün ıhlamur oluyor. Ihlamurun kilosu 1500, adaçayının ve yaş zencefilin kilosu 300, kış çayları paket halinde 75-100 Türk Lirası arasında satılıyor" diye konuştu. Müşteri Fatih Güven ise, "Aktara bitki çayı almaya geldim. Biraz da hastayım şu sıralar. Ihlamur ve bitki çaylarını tercih ediyorum. Kışın düzenli olarak tüketiyorum" dedi Mustafa Turgay Göç, "72 yaşındayım, uzun ömrümü bitki çaylarına borçluyum" diye konuştu.