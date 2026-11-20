Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş (37) çevre gonüllüleri ile birlikte yıllardır vadilerde, ovalarda, yol kenarlarındaki çöpleri toplayıp, çesmeleri temizliyor, binlerce fidanı toprakla buluşturuyor. Doğa gönüllüsü Ali hocanın yıllardır verdiği çabası, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafindan Toplumsal Fair Play Ödülü ile taçlandırıldı. Ödülü, vadilerde, ovalarda, yol kenarlarında, çeşme başlarında ve deniz kıyılarında doğa için mücadele eden tüm çevre gönüllülerine ithaf ettiğini söyleyen Sevilmiş, "Çevreye saygıyı hayatının bir rutini haline getiren, bir çöpü yerden almayı insanlık görevi sayan bütün gönüllüler, bu ödülün gerçek sahipleridir. Bizler doğamızı temiz tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Doç. Dr. Ali Sevilmiş, küçüklüğünden beri hem doğanın hem de hayvanların içerisinde büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren doğaya büyük bir tutkuyla bağlanan Sevilmiş, hayatının odağına lise öğretmeninin 'Hayatta bir dikili ağacınız olsun' düşüncesini yerleştirdi. Yıllardır Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde görev yapan Ali Sevilmiş, her fırsatta dağ, ova bayır gezerek doğadan çöp topluyor, temizliğini yapıyor. 'Tertemiz Karaman Projesi' ile kentte 7'den 77"ye herkesin sevgisini kazandı. Öğrencilere çevre temizliğinin önemini anlatıyor.

TOPLUMSAL FAİR PLAY ÖDÜLÜ

"İyiye, Doğruya, Güzele" sloganıyla dürüstlük, saygı, hosgörü ve dayanışma gibi sporun evrensel değerlerini yaygınlaştırmak amacıyla her yıl Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Fair Play Ödülleri sahiplerini bulurken, Ali Sevilmiş de Toplumsal Fair Play ödülünün sahibi oldu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Sevilmiş, "Bu ödülü yalnızca kendime ait görmüyorum. Ödülü, vadilerde, ovalarda, yol kenarlarında, çeşme başlarında ve deniz kıyılarında hiçbir karşılık beklemeden doğa için mücadele eden tüm çevre gönüllülerine ithaf ediyorum. Çevreye saygıyı hayatının bir rutini haline getiren bütün gönüllüler, bu ödülün gerçek sahipleridir. Bizler doğamızı temiz tutmaya devam edeceğiz" dedi.