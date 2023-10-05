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Giriş Tarihi: 5.10.2023 17:04 Son Güncelleme: 5.10.2023 17:18

Doğal gaz patlamasında 3 kişi ölmüştü! Şoke eden detay: Kasıtlı yapılmış!

İstanbul Bahçelievler’de geçtiğimiz hafta 6 katlı binanın en üst katındaki dairede doğal gaz patlaması yaşandı. Korkunç olayda 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Patlamayla ilgili hazırlanan itfaiye raporu ortaya çıktı. O detay, şok etkisi yarattı: Kasıt var!

DHA
Doğal gaz patlamasında 3 kişi ölmüştü! Şoke eden detay: Kasıtlı yapılmış!

Türkiye'yi sarsan olay 28 Eylül'de İstanbul Şirinevler'de yaşandı. 6 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana gelen patlamada 3 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken itfaiyenin hazırladığı rapor da tamamlandı.

Raporda patlamanın ocağa bağlı doğal gaz hortumunun kasıtlı olarak kesilmesinin neden olduğu vurgulandı.

Rapora göre; itfaiye ekipleri, dairede yaptıkları incelemede elektrik şalterinin açık olduğunu belirlerken tesisatta elektrik kaynaklı yanmaya rastlamadı. Bina ve doğal gaz tesisatı üzerinde yapılan araştırmada ise, tesisat üzerinde herhangi bir risk teşkil edecek olumsuzluğa da rastlanılmadı.

Ancak daire girişine göre sağ tarafta bulunan mutfak dahilindeki doğal gaz vanasının açık pozisyonda, bu vanaya bağlı fleksi hortumunun kopuk olduğu tespit edildi. Patlamanın etkisiyle sokağa düşen ocak üzerinde yapılan incelemede ise ocak beklerinden iki tanesinin açık olduğu ve ocağa bağlı fleksi hortumunun üzerinde kesici alete bağlı kesiler olduğu vurgulandı.



Tüm tespitler sonucu oluşturulan raporda, "Mutfak dahilinde bulunan ocağa bağlı fleksi hortum olarak tabir edilen gaz bağlantı hortumunun herhangi bir kesici alet kullanılarak kasıtlı olarak kesilmesi neticesi ile bu hortumdan ortama sızan gazın alt üst patlama limiti aralığına ulaşması sonucu herhangi bir açık ateş kaynağı ile (kibrit, çakmak alevi, elektrik kontağı, statik elektriklenme vb) temas ederek parlamasıyla yangın başlangıcının meydana geldiği, patlamaya bağlı basınç etkisiyle dairenin beden duvarlarının yıkılarak bina dahilinde ve cadde üzerindeki yapılarda ağır tahribat oluşturduğu görülmüş olup patlamanın etkisiyle yangının 9 numaralı daireye sıçradığı kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Doğal gaz patlamasında 3 kişi ölmüştü! Şoke eden detay: Kasıtlı yapılmış!
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