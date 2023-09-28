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Giriş Tarihi: 29.9.2023

Doğalgaz faciası: 3 ölü, 3 yaralı

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Doğalgaz faciası: 3 ölü, 3 yaralı
İstanbul'da Bahçelievler'in Şirinevler Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu belirlenen patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Patlamada Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal hayatını kaybederken, Emirhan Kutluay, Kerim Selvi ve Hasan Baş da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken patlamayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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Doğalgaz faciası: 3 ölü, 3 yaralı
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