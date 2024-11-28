Haberler Yaşam Haberleri Doğalgaz faciası: Karı-koca hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.11.2024 19:30 Son Güncelleme: 28.11.2024 21:19

Doğalgaz faciası: Karı-koca hayatını kaybetti

Konya’da kendilerinden haber alınamayan Mehmet Karatepe (74) ve Fatma Karatepe (75) çifti evlerinde ölü olarak bulundu. Çiftin, dün kombi bakımı yaptırdıkları, ilk belirlemelere göre de doğalgaz zehirlenmesi sonucu öldükleri ileri sürüldü.

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Doğalgaz faciası: Karı-koca hayatını kaybetti

Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Gürkan Caddesi üzerinde, olay, akşam saatlerinde merkez meydana geldi.

Mehmet ve Fatma Karatepe çiftinden haber alamayan yakınları eve geldi. Kapının kilitli olması nedeniyle içeriye giremeyen yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler Karatepe çiftini içerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yapılan kontroller sonucu çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada çiftin dün kombi bakımı yaptırdığı, yurtdışında bulunan kızları ile yaptıkları telefon görüşmede mide bulantılarının olduğunu söyledikleri, bugün sabahta yurtdışına gitmek için uçakları olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre Karatepe çiftinin doğalgaz zehirlenmesi sonucu öldüğü değerlendirildi. Soruşturma sürüyor.

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Doğalgaz faciası: Karı-koca hayatını kaybetti
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