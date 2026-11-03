Doğalgaz faturasını şişiren 5 alışkanlık: Termostat kaç dereceye ayarlanmalı?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte milyonlarca evde kombiler ateşlendi. Birçok kişi faturaları düşürmek için evden çıkarken kombiyi kapatmak veya petekleri kısmak gibi klasik yöntemlere başvursa da uzmanlar uyarıyor: Tasarruf yaptığınızı sanırken faturanızı ikiye katlıyor olabilirsiniz!
Peki, hem sıcacık bir evde oturup hem de bütçeyi korumak için oda termostatı aslında kaç dereceye ayarlanmalı? İşte milyonların doğru bildiği o büyük yanlışlar ve doğalgaz faturasını gizliden gizliye şişiren 5 kritik alışkanlık...
TERMOSTAT KAÇ DERECEYE AYARLANMALI?
Uzmanlara ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre, bir evin ideal oda sıcaklığı oturma alanları için 21-22 derece, yatak odaları için ise 18-20 derece olmalıdır. Kombi sıcaklığını veya oda termostatını sadece 1 derece düşürmek, aylık doğalgaz faturanızda %6 ila %8 oranında net bir tasarruf sağlar. Evin içinde tişörtle dolaşacak kadar yüksek sıcaklıklar ayarlamak yerine, ideal ısıda kalıp mevsime uygun giyinmek bütçenizi doğrudan korur.
TASARRUF ETTİĞİNİZİ SANIRKEN FATURAYI ŞİŞİREN 5 KRİTİK HATA
1. EVDEN ÇIKARKEN KOMBİYİ TAMAMEN KAPATMAK
İşe veya dışarı giderken kombiyi tamamen kapatıp akşam eve dönünce son ayarda açmak yapılan en büyük ve en maliyetli hatadır. Soğumuş bir evin duvarlarını, zeminini ve eşyalarını yeniden ısıtmak için kombiniz normalden çok daha fazla güç harcar ve aşırı gaz tüketir. Bunun yerine, evden çıkarken kombinizi kapatmak yerine düşük bir dereceye (örneğin 16-17 derece) almak, sistemin harcayacağı enerjiyi ciddi oranda düşürür.
2. PETEKLERİN ÖNÜNÜ VE ÜSTÜNÜ KAPATMAK
Isınan havanın odaya yayılması gerekir. Peteklerin önüne L koltuk yerleştirmek, üzerine mermer koymak, çamaşır kurutmak veya petekleri yere kadar uzanan kalın perdelerle örtmek, üretilen ısının odaya değil, doğrudan dışarıya veya eşyalara gitmesine sebep olur. Peteklerin önünde en az 15-20 santimetrelik boşluk bırakılmalıdır.
3. "ŞOK HAVALANDIRMA" YERİNE PENCERELERİ UZUN SÜRE YARIM AÇMAK
Kışın evdeki nemi ve kötü havayı atmak şarttır. Ancak camları üstten (vasistas) yarım şekilde saatlerce açık bırakmak, duvarların tamamen soğumasına ve kombinin sürekli devreye girmesine yol açar. Doğru yöntem, sabah ve akşam pencereleri tam açarak 10-15 dakikalık şok havalandırma yapmaktır. Bu sayede evdeki hava yenilenir ama eşyalar soğumadan ısı korunur.
4. TÜM ODALARI AYNI DERECEDE YAKMAK (TERMOSTATİK VANA EKSİKLİĞİ)
Kullanılmayan misafir odasını, antreyi veya mutfağı salonla aynı derecede ısıtmak ciddi bir israftır. Peteklerinize taktıracağınız termostatik vanalar sayesinde her odanın ısısını ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Kullanmadığınız odaların vanasını 2 veya 3 konumuna getirerek (yaklaşık 15-16 derece) ısının sadece ihtiyaç duyduğunuz alanlara yönelmesini sağlayabilirsiniz.
5. PETEKLERİN HAVASINI ALMAYI UNUTMAK
Eğer kombiniz yüksek derecede yanmasına rağmen peteklerin altı sıcak, üstü soğuksa, sistemde hava birikmiş demektir. İçinde su yerine hava dolaşan bir petek evi ısıtamaz; kombi ise suyu istenen sıcaklığa getirmek için boşuna gaz harcamaya devam eder. Kış başında peteklerin yanındaki küçük müşürden purjör anahtarı veya düz tornavida ile birkaç saniye su gelene kadar havasını almak, ısı verimliliğini anında artırır.