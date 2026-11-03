Doğalgaz faturasını şişiren 5 alışkanlık: Termostat kaç dereceye ayarlanmalı?

TASARRUF ETTİĞİNİZİ SANIRKEN FATURAYI ŞİŞİREN 5 KRİTİK HATA

1. EVDEN ÇIKARKEN KOMBİYİ TAMAMEN KAPATMAK

İşe veya dışarı giderken kombiyi tamamen kapatıp akşam eve dönünce son ayarda açmak yapılan en büyük ve en maliyetli hatadır. Soğumuş bir evin duvarlarını, zeminini ve eşyalarını yeniden ısıtmak için kombiniz normalden çok daha fazla güç harcar ve aşırı gaz tüketir. Bunun yerine, evden çıkarken kombinizi kapatmak yerine düşük bir dereceye (örneğin 16-17 derece) almak, sistemin harcayacağı enerjiyi ciddi oranda düşürür.