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Giriş Tarihi: 11.5.2023

Doğancı Barajı Tüneli yıl sonunda açılacak

Bursa’nın Orhaneli ilçesini kent merkezine bağlayan yolda ulaşım kolaylaşıyor. 2 bin 36 metrelik Doğancı Barajı Tüneli’nin yıl sonunda açılması planlanıyor

Doğancı Barajı Tüneli yıl sonunda açılacak
Bursa'nın Orhaneli ilçesini kent merkezine bağlayan yolda ulaşımı kolaylaştıracak 2 bin 36 metrelik Doğancı Barajı Tüneli'nin yıl sonunda açılması planlanıyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa AK Parti milletvekili adayı Mustafa Varank, Doğancı Barajı Tüneli'nin inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Varank, Bursa'nın dağ bölgesindeki ilçelerini ziyaret ettiğini, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık'ta vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.



Varank, "Bu tünel, Bursa'nın dağ bölgesi için oldukça önemli. Hem seyahat sürelerini kısaltması hem de seyahat konforunu artırması bakımından buradaki vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak bir proje. 2 kilometre uzunluğundaki bu tüneli, hedeflediğimizden biraz daha geç bir sürede bitirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Gerek pandemi gerek zemindeki sıkıntılar sebebiyle hedeflerimizi biraz şaşırdık. İnşallah bu senenin sonunda bu tüneli açmayı, vatandaşlarımızın bu tüneli kullanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kütahya ve Balıkesir aksında Orhaneli'yi Bursa'ya bağlayan yolda yer alan Doğancı Barajı Tüneli, 2 bin 36 metre uzunluğa sahip. Doğancı Barajı'nın yolu daraltması nedeniyle başlatılan proje, bölgenin kronik bir sorununu çözüme kavuşturacak. Tünelin açılmasıyla ulaşım süresi 15 dakikadan 3 dakikaya inecek. Hattın devreye alınmasıyla yıllık yaklaşık 14 milyon liralık tasarruf sağlanacak. AA

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Doğancı Barajı Tüneli yıl sonunda açılacak
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