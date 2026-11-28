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TARIM ve Orman Bakanlığı Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan ön inceleme neticesinde Soğuksu Milli Park Müdürü görevden alınırken, soruşturma süreci tüm yönleriyle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Yavru ayıların takibi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 23'ü anlık görüntü aktarabilen 45 fotokapan kurulduğu, termal özellikli 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle yapılan tarama çalışmaları yapıldığı kaydedildi.