Doğaya farkındalık için atıklardan giysi yaptılar

Şehitkamil İlçesinde bulunan Kılıçarslan Ortaokulu'nda Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmeni Nurcan Dokumacıgil Dana'nın öncülüğünde, öğrencilerin çok değişik ve dikkat çeken tasarımları, velilerin ve okul yöneticilerinin de beğenisini kazandı.

Nurcan Dokumacıgil Dana, öğrencilerin geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden neler yapılabileceğini büyük bir özgüvenle sunduklarını söyledi.

Öğrencilerin defile için dört ay çalıştıklarını belirten Nurcan Dokumacıgil Dana, "Hayal gücü ile çizilen tasarımlar, emek ve dönüştürülebilir malzemelerle 30 kostüme dönüştü. Öğrencilerimizin başarısını alkışlıyoruz" dedi.