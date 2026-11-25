📼 1970'LER: PLAKLARIN VE ANADOLU ROCK'IN ZİRVESİ
1970
Türkiye: Cem Karaca – Resimdeki Gözyaşları | Dünya: Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water
1972
Türkiye: Moğollar – Dinleyelim Neyler | Dünya: Don McLean – American Pie
1973
Türkiye: Fikret Kızılok – Gönül | Dünya: Pink Floyd – Money
1974
Türkiye: Erkin Koray – Fesuphanallah | Dünya: ABBA – Waterloo
1975
Türkiye: Ajda Pekkan – Hoş Gör Sen | Dünya: Queen – Bohemian Rhapsody
1976
Türkiye: Sezen Aksu – Olmaz İşler | Dünya: ABBA – Dancing Queen
1977
Türkiye: Zeki Müren – Kahır Mektubu | Dünya: Fleetwood Mac – Dreams
1978
Türkiye: Nilüfer – Kim Arar Seni | Dünya: Bee Gees – Stayin' Alive
1979
Türkiye: Nükhet Duru – Benimle Kal | Dünya: Pink Floyd – Another Brick in the Wall (Part 2)
• 1980
• Türkiye: Erol Evgin – Söyle Canım | Dünya: Pink Floyd – Another Brick in the Wall
• 1981
• Türkiye: Barış Manço – Gülpembe | Dünya: Kim Carnes – Bette Davis Eyes
• 1982
• Türkiye: Sezen Aksu – Firuze | Dünya: Survivor – Eye of the Tiger
• 1983
• Türkiye: Ajda Pekkan – Uykusuz Her Gece | Dünya: Michael Jackson – Billie Jean
• 1984
• Türkiye: Sezen Aksu – Sen Ağlama | Dünya: Wham! – Careless Whisper
• 1985
• Türkiye: MFÖ – Diday Diday Day | Dünya: USA for Africa – We Are the World
• 1986
• Türkiye: Sezen Aksu – Git... | Dünya: Berlin – Take My Breath Away
• 1987
• Türkiye: Kayahan – Geceler | Dünya: U2 – With or Without You
• 1988
• Türkiye: Barış Manço – Nane Limon Kabuğu | Dünya: Guns N' Roses – Sweet Child O' Mine
• 1989
• Türkiye: Sezen Aksu – Şinanay | Dünya: Madonna – Like a Prayer
• 1990
• Türkiye: Aşkın Nur Yengi – Serserim Benim | Dünya: Sinéad O'Connor – Nothing Compares 2 U
• 1991
• Türkiye: Yonca Evcimik – Abone | Dünya: Bryan Adams – (Everything I Do) I Do It for You
• 1992
• Türkiye: Tarkan – Kıl Oldum Abi | Dünya: Whitney Houston – I Will Always Love You
• 1993
• Türkiye: Sezen Aksu – Hadi Bakalım | Dünya: 4 Non Blondes – What's Up?
• 1994
• Türkiye: Kenan Doğulu – Yaparım Bilirsin | Dünya: All-4-One – I Swear
• 1995
• Türkiye: Mustafa Sandal – Onun Arabası Var | Dünya: Coolio – Gangsta's Paradise
• 1996
• Türkiye: Şebnem Ferah – Vazgeçtim Dünyadan | Dünya: Los Del Rio – Macarena
• 1997
• Türkiye: Tarkan – Şımarık | Dünya: Elton John – Candle in the Wind 1997
• 1998
• Türkiye: Athena – Holigan | Dünya: Celine Dion – My Heart Will Go On
• 1999
• Türkiye: Serdar Ortaç – Asrın Hatası | Dünya: Cher – Believe
• 2000
• Türkiye: Hande Yener – Yalanın Batsın | Dünya: Britney Spears – Oops!... I Did It Again
• 2001
• Türkiye: Tarkan – Kuzu Kuzu | Dünya: Shakira – Whenever, Wherever
• 2002
• Türkiye: İlhan Şeşen – Neler Oluyor Bize | Dünya: Eminem – Lose Yourself
• 2003
• Türkiye: Sertab Erener – Everyway That I Can | Dünya: Beyoncé – Crazy In Love
• 2004
• Türkiye: Mor ve Ötesi – Bir Derdim Var | Dünya: Maroon 5 – This Love
• 2005
• Türkiye: Demet Akalın – Aşkın Açamadığı Kapı | Dünya: James Blunt – You're Beautiful
• 2006
• Türkiye: Kenan Doğulu – Çakkıdı | Dünya: Shakira ft. Wyclef Jean – Hips Don't Lie
• 2007
• Türkiye: Gripin ft. Emre Aydın – Sensiz İstanbul'a Düşmanım | Dünya: Rihanna ft. Jay-Z – Umbrella
• 2008
• Türkiye: Rafet El Roman – Aşk-ı Virane | Dünya: Coldplay – Viva La Vida
• 2009
• Türkiye: Hadise – Düm Tek Tek | Dünya: Lady Gaga – Bad Romance
📱 2010'lar: Sosyal Medya ve Akıllı Telefon Çağı
• 2010
• Türkiye: Tarkan – Sevdanın Son Vuruşu | Dünya: Eminem ft. Rihanna – Love the Way You Lie
• 2011
• Türkiye: Model – Değmesin Ellerimiz | Dünya: Adele – Rolling in the Deep
• 2012
• Türkiye: Göksel – Acıyor | Dünya: PSY – Gangnam Style
• 2013
• Türkiye: Gülşen – Yatcaz Kalkcaz Ordayım | Dünya: Pharrell Williams – Happy
• 2014
• Türkiye: İrem Derici – Kalbimin Tek Sahibine | Dünya: John Legend – All of Me
• 2015
• Türkiye: Simge – Miş Miş | Dünya: Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk