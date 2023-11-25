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Giriş Tarihi: 26.11.2023

Doğru beslen 10 yıl fazla yaşa

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Doğru beslen 10 yıl fazla yaşa
Bilim insanları yeme alışkanlığının hayatımıza olan etkisini gösteren yeni bir araştırmaya imza attı. Çalışmayı Norveç'teki Bergen Üniversitesi uzmanları yürüttü. Çıkan sonuçlara göre daha sağlıklı bir beslenme düzenine geçmek ve buna sadık kalmak, orta yaşlı insanların ömrüne neredeyse 10 yıl ekleyebiliyor. Sağlıksız beslenmeden daha sağlıklı beslenmeye geçen ve buna bağlı kalan 40 yaşındaki kadın ve erkeklerin ortalama yaşam sürelerinde yaklaşık 9 ila 10 yıllık bir artış olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, diyetlerini daha fazla tam tahıl, kuruyemiş ve meyveyle daha az şekerli içecek ve işlenmiş et tüketecek şekilde değiştirenlerin yaşam beklentisindeki en uzun artışı sağladığını söyledi.

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Doğru beslen 10 yıl fazla yaşa
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