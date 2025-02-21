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Giriş Tarihi: 21.2.2025 17:00 Son Güncelleme: 21.2.2025 17:25

Doğu Anadolu’da Sibirya soğukları hayatı dondurdu

Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, -23,2 derece ile bölgedeki en düşük sıcaklık kaydedilirken, Ardahan Göle ise -19 derece ile bölgenin en soğuk ikinci noktası oldu.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Doğu Anadolu’da Sibirya soğukları hayatı dondurdu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, en düşük sıcaklık Erzincan'ın Refahiye ilçesinde -23,2 derece olarak ölçüldü. Şiddetli soğuklar nedeniyle sokaklarda hayat durma noktasına gelirken, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti. Dondurucu soğuklar yalnızca Erzincan ile sınırlı kalmadı. Ardahan Göle -19 derece, Otlukbeli -14 derece, Erzurum Tekman -14 derece, Şenkaya -14 derece ve Kars Sarıkamış -16,5 derece ile en soğuk noktalar arasında yer aldı.

Yoğun kar yağışı, bölgedeki kar kalınlıklarını önemli ölçüde artırdı. Ağrı'da 40 cm, Ardahan'da 45 cm, Erzurum'da 35 cm ve Muş'ta 55 cm kar kalınlığı ölçülürken, bu durum ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının daha fazla olduğu belirtildi.

KAR ESARETİ VE DON OLAYLARI ULAŞIMI FELÇ ETTİ

Bölgedeki yoğun kar yağışının ardından etkisini gösteren dondurucu soğuklar, 2 bin 666 yerleşim yerinin yolunun kapanmasına neden oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdareleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucunda, 524 köy ve mahallenin yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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Doğu Anadolu’da Sibirya soğukları hayatı dondurdu
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