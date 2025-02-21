Doğu Anadolu’da Sibirya soğukları hayatı dondurdu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, en düşük sıcaklık Erzincan'ın Refahiye ilçesinde -23,2 derece olarak ölçüldü. Şiddetli soğuklar nedeniyle sokaklarda hayat durma noktasına gelirken, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti. Dondurucu soğuklar yalnızca Erzincan ile sınırlı kalmadı. Ardahan Göle -19 derece, Otlukbeli -14 derece, Erzurum Tekman -14 derece, Şenkaya -14 derece ve Kars Sarıkamış -16,5 derece ile en soğuk noktalar arasında yer aldı.

Yoğun kar yağışı, bölgedeki kar kalınlıklarını önemli ölçüde artırdı. Ağrı'da 40 cm, Ardahan'da 45 cm, Erzurum'da 35 cm ve Muş'ta 55 cm kar kalınlığı ölçülürken, bu durum ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının daha fazla olduğu belirtildi.

KAR ESARETİ VE DON OLAYLARI ULAŞIMI FELÇ ETTİ

Bölgedeki yoğun kar yağışının ardından etkisini gösteren dondurucu soğuklar, 2 bin 666 yerleşim yerinin yolunun kapanmasına neden oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdareleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucunda, 524 köy ve mahallenin yolu yeniden ulaşıma açıldı.