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Giriş Tarihi: 12.11.2024

Doğu Anadolu’da sıcaklık eksi 12.5’i gördü

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Doğu Anadolu’da sıcaklık eksi 12.5’i gördü
Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle yüksek kesimler için kar uyarısı yaparken dün gece bölgede termometreler -12.5'i gösterdi. Önceki gece bölgede yapılan ölçümlerde; termometreler Ardahan'ın Göle ilçesinde -12.5, Erzurum'un Tekman/Hacıömer köyünde -12.5, Kars Harakani Havalimanı'nda -11.1, Ağrı Eleşkirt Yayladüzü beldesinde -10.9 ve Erzincan'ın Refahiye ilçesinde -10.8'i gördü. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve çevresinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis ve pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Doğu Anadolu’da sıcaklık eksi 12.5’i gördü
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