Doğu Anadolu’da soğuk hava etkili oldu

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Erzurum'da 6, Ağrı'da 5, Iğdır'da 4, Kars ve Erzincan'da sıfır derece ölçüldü. Erzurum'da, sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkili oldu.

AĞRI

Ağrı'da soğuk hava yerini kara bıraktı. Yağış sonrası cadde ve sokaklar karla kaplandı. Eleşkirt ilçesinde ise etkili olan kar sonrası esnaflar iş yerinin önünü temizledi. İlçede 2 katlı bir iş yerinin çatısında biriken karın düşmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARDAHAN

Ardahan'da özellikle gece soğuk hava etkili oluyor. Kentte soğuk hava nedeniyle Ova mevkisindeki sulak alanlarda buzlanma meydana geldi. Yüksek noktalarda ise kar alıklarla devam ediyor.