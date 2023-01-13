Doğu dondu

Kışın yeterli kar yağışı almayan Doğu Anadolu Bölgesi, son yılların en kurak kış mevsimini geçiriyor.Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı, kış mevsiminde kar yağışının en fazla etkili olduğu iller arasında yer alıyor. Geçmiş yıllarda aralık ve ocak aylarında karla kaplanan şehirlerde, son yılların en kurak kışı yaşanıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede, besiciler de hayvanlarını meralarda otlatmaya devam ediyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü Erzurum'da, bazı şadırvan ve çeşmelerin çevresi, araçların camları ile kaldırım ve yollar buz tuttu. Bazı sürücüler ise araçlarını dondurucu soğuklardan korumak için bezle örttü.Termometrelerin eksi 17 dereceyi gösterdiği Kars'ta dereler ve göletler buzla kaplandı. Bitki ve ağaçların kırağı tuttuğu kentte, işyerlerinin camları buz tuttu. Sarıkamış ilçesinde de akarsular dondu, doğalgaz bacalarında sarkıtlar oluştu.Ardahan'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 21 derece ölçüldü. Akarsu ve göletlerin donduğu kentte, bazı ev ve işyerlerinin camları buz tuttu. En soğuk yerleşim yeri, eksi 24.9 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Ağrı'da da gece eksi 12 derece ölçüldü. Ev ve işyeri camlarının buzla kaplandığı kentte, bitkiler kırağı tuttu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Prof. Dr. Faruk Kaya, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralık ayı sıcaklık ortalaması 1.5 derece. 2022 sıcaklık ortalaması ise 2.4 derece. Dağların yüksek kesimlerinde de kar yok. Karın olmaması yer altı su kaynaklarının beslenme durumunu azaltmakta" dedi.