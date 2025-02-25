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Giriş Tarihi: 26.2.2025

Doğu Karadeniz’de don ve sis uyarısı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Doğu Karadeniz’de don ve sis uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yapıldı.
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Doğu Karadeniz’de don ve sis uyarısı
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