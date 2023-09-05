Haberler Yaşam Haberleri Doğu Karadeniz'den 8 ayda 132 ülkeye 933 milyon doları aşkın ihracat yapıldı
Giriş Tarihi: 5.9.2023 16:24 Son Güncelleme: 5.9.2023 18:02

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 132 ülkeye 933 milyon doları aşkın ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz bölgesindeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden yılın 8 ayında 132 ülkeye 933 milyon 272 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Doğu Karadeniz’den 8 ayda 132 ülkeye 933 milyon doları aşkın ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 8 ayında Trabzon'dan 717 milyon 797 bin, Rize'den 140 milyon 85 bin, Artvin'den 43 milyon 693 bin, Gümüşhane'den ise 31 milyon 695 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Trabzon'un ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16, Artvin'in ihracatında ise yüzde 8 artış yaşandığı belirten Kalyoncu, madencilik ürünleri ihracatındaki düşüşe bağlı olarak Rize'nin ihracatında yüzde 12, Gümüşhane'nin ihracatında da yüzde 31 düşüş görüldüğünü aktardı.

Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 363 milyon 671 dolarla fındığın, İkinci sırada ise 149 milyon 144 bin 52 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin yer aldığının altını çizdi. Üçüncü sırada ise 145 milyon 445 bin dolarla yaş meyve sebze, dördüncü sırada ise 96 milyon 275 bin dolarla maden ve metallerinin, beşinci sırada ise 27 milyon 893 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin geldiğini kaydetti.

Bölgeden yılın 8 ayında 132 ülkeye 933 milyon 272 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin ise sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu bildirdi. Doğu Karadeniz ve Trabzon özelinde sanayici ihracatçılarının en büyük probleminin, yatırım yapabilecek arazi sıkıntısı ve organize sanayi bölgelerinde yeterli arsanın bulunamayışı olduğunu ifade eden Kalyoncu, "Doğu Karadeniz bölgemizde çevre dostu, yeşil dönüşüme uygun, yüksek katma değerli sanayinin geliştirilmesi ve bölge illerinde yüzde 30'lara yaklaşan yüksek eğitimli genç nüfusumuza istihdam imkanı sağlanması, bölgede yeni organize sanayi bölgelerinin kurulması ve yatırımcıya uygun yatırım arazisinin tahsis edilmesi ile mümkün olabilecektir. Ülkemizde siyasilerin kısa vadeli seçim kazanma politikaları yerine, örneklerini gelişmiş ülkelerde gördüğümüz gibi 100 yıl sonrasını görerek politika üretmeleri, projeleri ve yatırımları bu duruma göre oluşturmaları en önemli talebimizdir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
Aşkları doludizgin devam ediyor! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı ne zaman evleniyor?
Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Verdiği pozlarla olay oldu
Başkan Erdoğan'dan tahıl koridoru mesajı: Rusya'nın 2 özel isteği var...
ATAŞEHİR’DE YANGIN! Korkunç görüntü: Ev ve iş yerlerine sıçradı!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den cep telefonu açıklaması: Öğretmen de öğrenci de...
SON DAKİKA! İYİ Partili Adnan Beker'den bomba 6'lı masa itirafı: Memleketi Allah korumuş, bakanları bile oluşturamazdık
Eski sevgilim evimi soydu! Şarkıcı Eva Benir’den yapımcı Ogan Şenyolcu’ya şok suçlama!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ya biz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu Karadeniz'den 8 ayda 132 ülkeye 933 milyon doları aşkın ihracat yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA