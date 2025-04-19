Doğu Karadeniz’i uçuracak proje: 11 ile 394 milyar TL kaynak



KAÇ İLİ KAPSIYOR?

Proje Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Amasya ve Çorum illerini kapsıyor. Şimdiye kadar sulamadan bal üretimine, turizmden hayvancılığa kadar bölgenin şartlarına uygun olarak birçok alanda projelere başlandı.

4 YILLIK EYLEM PLANI

2024-2028 yıllarını kapsayan DOKAP Eylem Planı, bölgenin ekonomik potansiyeli ile birlikte yapısal darboğazlarını da göz önüne alarak sürdürülebilir, kapsayıcı ve ulusal refaha azami katkı verecek bir anlayışla hazırlandı. DOKAP Eylem Planı'nın vizyonu "Sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde nitelikli tarım ve mavi ekonomiyle büyüyen, Yeşile Yolculuk odağında turizmin geliştiği bir DOKAP bölgesi" olarak çizildi. Bölgenin ekonomik yapısında dönüşüm gerçekleştirilmesi amacıyla tarımsal sulamada etkin yönetim, tarımda gelir artışı, mavi ekonomide gelir artışı, turizm odaklı ekonomik büyüme programları öncelikli olarak belirlendi.



NELER DESTEKLENECEK?

Samsun: Medikal, savunma, makine ve otomotiv yan sanayi sektörleri

Trabzon: Gemi inşa sanayisi

Çorum: Makine ve savunma sanayi

Ordu, Giresun, Rize ve Tokat: Katma değerli gıda ürünleri imalatı

Ordu, Giresun ve Rize: Doğa turizmi

Artvin: Su ve arıcılık ürünleri işleme faaliyetleri

Amasya: Maden kaynakları imalat sanayisi

Bayburt ve Gümüşhane: Yer altı kaynakları



EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU GİRESUN'DA TOPLANDI

EKONOMI Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Giresun'da toplandı. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



HEDEF KÜRESEL BİR MARKA ÇIKARMAK

BİTKİSEL üretim altyapısının geliştirilmesi programıyla 8 bin 800 dekarlık alanda kapama meyve bahçesi, 120 dekarlık alanda sera ve 6 soğuk hava deposu kurduklarını anlatan Bakan Mehmet Fatih Kacır, tıbbi ve aromatik bitki yetişt-i riciliğinde küresel ölçekte bir marka olmasını hedefledikleri bölgede, mavi yemiş, yayla kekiği, kuşburnu, tarhun ve kızılcık gibi öne çıkan ürünlerde deneme bahçeleri oluşturduklarını belirtti.