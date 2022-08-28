Doğu ve Batı sentezi Nemrut’ta buluştu

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı, bu yıl ilk defa düzenlenen Kommagene Bienali'ne ev sahipliği yapıyor. Adıyaman Kahta Kaymakamlığı'nın organize ettiği "Hayali Bir Uygarlık" temalı bienal kapsamında Şef Hakan Şensoy yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Kahtalı Mıçe 1800 yıllık Cendere Köprüsü'nde birlikte konser verdi.Bienale, Güney Kore'den Yongduk Yi, Norveç'ten Hakon Erichsen, İspanya'dan Marisa Maeste, İtalya'dan Cristiano Carotti, Türkiye'den Ebru Ceylan, Varol Topaç, İsmet Doğan, Dilan Köse, Doğukan Çiğdem gibi isimlerin yer aldığı, 23 ülkeden 53 sanatçı katıldı.20 Ekim'e kadar sürecek bienalde başta Nemrut Tümülüsü olmak üzere, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia, Kahta Kalesi ve Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı sonrası oluşan 5 adada eserler sergilenmeye başlandı. Bianelde iki ay boyunca çeşitli atölyeler, söyleşiler, konserler ve sergilerin yapılacak. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, konserin doğu ile batının bir sentezi olduğunu söyledi. Renkli görüntülerin yaşandığı konser alanında binlerce kişi çalınan şarkılara eşlik etti.