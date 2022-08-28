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Giriş Tarihi: 29.8.2022

Doğu ve Batı sentezi Nemrut’ta buluştu

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Nemrut Dağı Kommagene Bienali’ne ev sahipliği yaptı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Kahtalı Mıçe ile 1800 yıllık Cendere Köprüsü’nde birlikte konser verdi

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Doğu ve Batı sentezi Nemrut’ta buluştu
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı, bu yıl ilk defa düzenlenen Kommagene Bienali'ne ev sahipliği yapıyor. Adıyaman Kahta Kaymakamlığı'nın organize ettiği "Hayali Bir Uygarlık" temalı bienal kapsamında Şef Hakan Şensoy yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Kahtalı Mıçe 1800 yıllık Cendere Köprüsü'nde birlikte konser verdi.




23 ÜLKE, 53 SANATÇI
Bienale, Güney Kore'den Yongduk Yi, Norveç'ten Hakon Erichsen, İspanya'dan Marisa Maeste, İtalya'dan Cristiano Carotti, Türkiye'den Ebru Ceylan, Varol Topaç, İsmet Doğan, Dilan Köse, Doğukan Çiğdem gibi isimlerin yer aldığı, 23 ülkeden 53 sanatçı katıldı.

20 EKİM'DE SONA ERECEK
20 Ekim'e kadar sürecek bienalde başta Nemrut Tümülüsü olmak üzere, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia, Kahta Kalesi ve Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı sonrası oluşan 5 adada eserler sergilenmeye başlandı. Bianelde iki ay boyunca çeşitli atölyeler, söyleşiler, konserler ve sergilerin yapılacak. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, konserin doğu ile batının bir sentezi olduğunu söyledi. Renkli görüntülerin yaşandığı konser alanında binlerce kişi çalınan şarkılara eşlik etti.

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Doğu ve Batı sentezi Nemrut’ta buluştu
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