Doğu’da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramının 101'inci yıl dönümü münasebetiyle Doğu Anadolu Bölgesinde coşkulu kutlamalar yapıldı. Sabah saatlerinde Erzurum Havuzbaşı Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu sonrası askeri geçiş törenleri yapıldı. Hastaneler Caddesi üzerinde gerçekleştirilen törenlerde vatandaşlar coşkuyla, eşlik etti. Erzincan'da ise kutlamaların adresi ise Erzincan Belediyesi önünde bulunan alan oldu. Çelenk sunma törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları, Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri, Muharip ve Malul Gaziler, Şehit Aileleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Erzincan Valiliğinde gerçekleştirilen tebrik kabul merasiminin ardından Ordu Caddesi üzerindeki kutlama törenine geçildi. Düzenlenen törende Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, törendeki polis, asker ve vatandaşları, üstü açık arabadan selamladılar.

IĞDIR VE KARS'TA COŞKULU KUTLAMA

Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan Atatürk heykeline çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan ve Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü, Valilik binasında protokolün tebriklerini kabul etti. Tebriklerin kabulü sonrası belediye meydanında düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının da okunduğu Zafer Bayramı etkinlikleri, folklor gösterisi ve tören geçişi ile son buldu. Kars'ta Hükümet Konağı Atatürk büstü önünde çelenklerin sunumu, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Program daha sonra tebriklerin kabulüyle devam etti. Hükümet Konağı önünde devam eden programda Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez halkı selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.