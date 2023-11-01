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Giriş Tarihi: 1.11.2023 10:25 Son Güncelleme: 1.11.2023 10:52

Doğum günü pastası almak için kapkaç yaptılar

Adana’da 18 yaşındaki Abdülkadir Y., doğum günü olduğu için kutlamak yapmak istedi. Zanlı, pasta almak için arkadaşıyla birlikte kapkaç yaparak cep telefonu çaldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Doğum günü pastası almak için kapkaç yaptılar

Adana'da Abdülkadir Y., 18'inci yaş gününde kutlama yapmak istedi. Şüpheli Abdülkadir Y., arkadaşı Ö.Ü.'yle (16) birlikte elektrikti bisikletle birlikte bir kişinin elindeki cep telefonunu 'kap-kaç' yöntemiyle çaldı. Güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek polis tarafından yakalanan 2 hırsızdan Abdülkadir Y., "Doğum günümdü. Arkadaşımla otururken, kutlama yapmak istedik. Doğum günü pastası almak için de cep telefonunu çaldık" dedi. Şüphelilerden Abdülkadir Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ö.Ü. ise serbest bırakıldı.

ÇALMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, 24 Ekim'de Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikli bisikletli Ö.Ü. (16) ile arkasında oturan Abdülkadir Y. (18), işten çıkıp evine dönen Özcan A.'yı sokakta takip etmeye başladı. Kaldırımda bir süre duraksayan Özcan A.'nın arkasından yaklaşan şüphelilerden Abdülkadir Y., elindeki cep telefonunu çalıp, kaçtı. Özcan A. şüphelilerin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı. Özcan A.'nın ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"KUTLAMA YAPMAK İSTEDİK"

Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin olaydan bir süre önce parkta oturduğu, kapkaçın ardından cep telefonunu satmak için bölgeden ayrıldığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden iz süren ekipler, şüphelileri aynı mahalledeki evlerine yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Abdülkadir Y., ifadesinde, "Doğum günümdü. Arkadaşımla otururken, kutlama yapmak istedik. Doğum günü pastası almak için de cep telefonunu çaldık" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdülkadir Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ö.Ü. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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Doğum günü pastası almak için kapkaç yaptılar
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