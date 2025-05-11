Haberler Yaşam Haberleri Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Bakanlık duyuruları ile 2025 Çocuk yardımı ilk ödemelerinde son durum
Giriş Tarihi: 11.5.2025 01:25 Son Güncelleme: 11.5.2025 01:27

Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Bakanlık duyuruları ile 2025 Çocuk yardımı ilk ödemelerinde son durum

Doğum yardımı ödeme başvuruları devam ederken, ilk müracaatlarını gerçekleştiren anneler ödeme tarihlerine odaklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamalarına göre ilk çocuğa tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılırken, ikinci çocuğa bin 500 lira ve üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira ödeme yapılacak. Peki, Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek? İşte, 2025 doğum yardımı ödemeleri...

Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Bakanlık duyuruları ile 2025 Çocuk yardımı ilk ödemelerinde son durum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 Ocak sonrası doğan çocuklar için doğum yardımı ödemesi yapılacak. Başvurularını tamamlayan adaylar için Bakan Mahinur Göktaş'tan açıklama geldi. Peki, 2025 doğum yardımı ilk ödemesi ne zaman, hangi tarihlerde ödenecek? İŞte, detaylar...

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

"Aile Yılı" sebebiyle yeni hayata geçirilen uygulama ile birlikte annelere çocuk parası veya diğer bir ifadeyle doğum yardımı yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödeme günlerine ilişkin net bir takvim yayınlanmadı. Doğum yardımı ödemelerinin en geç 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Doğum yardımı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden devam ediyor. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı başvurusu yapılıyor.

Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.

Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek.

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Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Bakanlık duyuruları ile 2025 Çocuk yardımı ilk ödemelerinde son durum
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