Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Bakanlık duyuruları ile 2025 Çocuk yardımı ilk ödemelerinde son durum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 Ocak sonrası doğan çocuklar için doğum yardımı ödemesi yapılacak. Başvurularını tamamlayan adaylar için Bakan Mahinur Göktaş'tan açıklama geldi. Peki, 2025 doğum yardımı ilk ödemesi ne zaman, hangi tarihlerde ödenecek? İŞte, detaylar...
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
"Aile Yılı" sebebiyle yeni hayata geçirilen uygulama ile birlikte annelere çocuk parası veya diğer bir ifadeyle doğum yardımı yapılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu.
ÇOCUK YARDIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR
Doğum yardımı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden devam ediyor. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı başvurusu yapılıyor.
Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.
Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek.