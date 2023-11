Doğu’nun yükselen yıldızı Erzurum

Turkuvaz Medya İl Buluşmaları'nın yeni adresi, Doğu Anadolu'nun yükselen yıldızı Erzurum oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in ev sahipliğinde Doğu Anadolu'nun incisi Erzurum'u gezen Turkuvaz Grubu'nun yazarları, şehrin adeta yeniden doğuşuna tanıklık etti. Turizmden tarım ve hayvancılığa, sanayiden ulaşıma, spordan kültürel etkinliklere kadar birçok alanda büyük yeniliklere imza atan Başkan Sekmen, Erzurum'u sadece Doğu Anadolu'nun Bölgesi'nin değil, Türkiye'nin lider illerinden biri haline getirdi. Sadece merkeze değil, Erzurum'un ilçeleri hatta köylerine dahi hizmet taşıyan Başkan Sekmen, şehrin değişim ve dönüşümünü SABAH yazarlarına anlattı.Erzurum'u bütüncül bir vizyonla ele aldıklarını anlatan Başkan Sekmen, tarım ve hayvancılıktan eğitime, üretimden istihdama, spordan çevreye, ulaşımdan turizme varıncaya kadar her alanda hizmet sunduklarını söyledi. "Hemşehrilerimizin mutlu, müreffeh ve her alanda kalkınmış bir şehre kavuşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diyen Sekmen, 10 yılda 600'ü aşkın projenin kentte hayat bulduğu ifade etti. Başkan Sekmen, "Cumhuriyetimizi kuran şehir Erzurum'un çehresi AK Yatırımlarla bambaşka bir çehre kazandı. Bu yatırımlar kentin kalkınmasında bir lokomotif güç teşkil etti" diye konuştu.Başkan Sekmen, şehirde yaptıkları yatırımları şöyle özetledi: "Devlet Başkanımızın adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezimiz, yine liderimizin emriyle inşa ettiğimiz Miting ve Gösteri Alanımız, 'Korunan tarih ve dönüşen şehir Erzurum' ana fikriyle kentsel dönüşüm çalışmalarımız, Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisimiz, Atıksu Arıtma Tesisimiz, Bilgi Evleri, Palandöken Dünya Kayak Merkezi, Avrupa'nın en büyük tesisi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, Canlı Hayvan Pazarları, Bilim Erzurum, tarihe açılan kapı: Kültür Yolu, Metan gazından elektrik ürettiğimiz enerji tesisleri, Güneş enerji santralleri, Millet Bahçeleri, Cami onarımı ve taziye evleri, Gölet ve Sulama Tesisleri, alt ve üstyapı çalışmaları, yol yapım çalışmaları, grup yolları ve bulvar yapımı, kent merkezi ve ilçelerimizin nazım imar planları, prestij caddelerin yapımı, ışıklandırma, peyzaj, tarihi evlerin restorasyonu, kent ekonomisine ara eleman yetiştiren ESMEK'ler, Sevk, İdare, Uydu Takip ve Kontrol Merkezi, Gençlik Aktivasyon Merkezi, Kütüphaneler, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Spor tesislerinin yapımı, Yaz ve Kış Spor Okulları, şehrin ticari hayatını canlandıran atölye ve üretim merkezleri... Yine doğunun en büyük iyilik hareketi Hayır Çarşısı, binlerce okulun bakım ve onarımı, fidan üretim merkezleri, asfalt, beton boru üretim tesisi, agrega üretim tesisi ve beton yol bariyeri üretim tesisleri, Türkiye'nin en büyük sondaj platformu, mobil mezbahalar, tarım makineleri parkı, modern cenaze hizmetleri ve daha ismini sayamayacağımız birçok yatırımla birlikte Erzurum kalkınma ve gelişimde adeta çağ atladı."BU yatırımlarla şehirde istihdam sorununu da çözdüklerini aktaran Sekmen, "Yatırımcı ve müteşebbis kuruluşlarımıza sunduğumuz imkânlar nispetinde şimdiye kadar 4 bin kardeşimizin özel sektörde istihdam edilmesini sağladık. Şu ana kadar 20'yi aşkın firmamızın şehrimizde küçük, orta ve büyük ölçekli üretim merkezi ve fabrika kurmasını sağladık" dedi. Kadınların istihdamda rol alması için büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Başkan Sekmen, yaptıkları projelerde 2 bin 500'ün üzerinde kadının ekonomik gelir elde etmesini de sağladıklarını kaydetti.Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum'un her alanda olduğu gibi altyapı hizmetlerinde de nitelikli projelere kavuştuğunu bildirdi. Sekmen, "Üstyapı hizmetlerinde olduğu gibi altyapıda da önemli projeleri uygulamaya koyduk. Şehrin içme suyu sorunu başta olmak üzere, kurduğumuz modern atık su arıtma tesisiyle Erzurum'u çok büyük bir ekolojik problemden kurtardık. Baraj ve nehirlerin korunduğu atıksu arıtma tesisimizle birlikte kentin çevre hayatı da değişti" dedi. Kent merkezindeki hizmetlerinin ilçelerde de devam etiğini anlatan Sekmen, "Grup yolları da dahil olmak üzere kentin dört bir yanındaki ulaşım ağlarını neredeyse baştan aşağı yeniledik. Yeni ulaşım ağları açtık, hizmete sunduk" diye konuştu.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, SONAR Araştırma tarafından yapılan ankette Türkiye'nin "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi. Başkan Mehmet Sekmen, yapılan ankette yüzde 64.3 oy oranıyla lider oldu. Sekmen, "Başarı hikâyemizin ana fikri ve öznesi Erzurum'a duyduğumuz sevgidir, aşk. Elde ettiğimiz her bir başarı da Erzurum'un başarısıdır. Sonar Araştırma tarafından yapılan ankette de Cumhur İttifakımızın 'En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı' seçildik. Şimdiye kadar yapılan anketlerde 9 kez Türkiye birincisi olduk" dedi.10 yılda elde edilen her bir ödülün Erzurum'un gelişim ve değişiminin birer sembolü olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, "Yatırım bütçesi kullanımında üst üste 5 kez birinci olduk. Hemen hemen her alanda Erzurum zirvede yer aldı. Pandemi ile mücadeleden üretim ve istihdam projelerine, çevre ve peyzajdan kentsel dönüşüme kısacası her alanda Erzurum'un adını zirveden hiç düşürmedik" şeklinde konuştu.Turkuvaz Medya mensupları olarak Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in titiz çalışmalarıyla çehresini müthiş değiştirdiği Erzurum şehrine tanık olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 2011 Dünya Üniversiteler arası Kış Olimpiyatları Tesisleri ile Erzurum İl Genel Meclisi Binası ve 10 ayrı eserin açılışının gerçekleştirerekbaşlamıştı. Mehmet Sekmen de 2014 ten 2023'e bu tesislere yeni tesisler, yollar, köprüler, kültür ve sanat eserleri ekleyerek Erzurum'u geliştirmeyi sürdürüyor. Yeni nesil sosyal belediyecilik modelinin en güzel ve en modern örneklerinden birisi Erzurum'da müthiş bir değişimle yaşanıyor. Mehmet Sekmen, Mart 2014 ve 31 Mart 2019'da yıllarında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi., güçlü kadrosuyla şehri baştan sona yeniliyor. Titiz ve özenli hizmet anlayışı, Erzurum'da yoğun olarak hissediliyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 90'lı yıllarda İstanbul'da kurduğu yapıyı örnek almış. Şehir de ,toplu konut projeleri, eğitim ve tarım da büyük projeler, yeni yol ve kavşaklar etkili ulaştırma sistemi, kültür-sanat merkezleri birçok çalışmayı aynı anda yürütüyor. Başkan Sekmen'in şehircilik, eğitim, tarım, hayvancılık, kayak merkezleri, turizm kültür ve sanat yatırımları ile; Erzurum...Eskiden Erzurum için bu sözü çok duyardık... Son dönemlerde kabuğunu çoktan kırmış olanAta ocağım, dadaşlar diyarı Erzurum her geçen gün gelişerek bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Bin yıllık kadim şehir şimdi yeni yatırımlarıyla, planlı şehirciliği ile ve iş imkanlarıyla, ekonomik kalkınmayla tersine göçü de başlatmış durumda.Batıdaki şehirlerde ne varsa aynı imkanlar kendilerine sunulmuş durumda. İstanbul'dan ilçe belediye başkanlığı ve Ankara'da parlamento tecrübesini memleketi Erzurum'a taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanıbilimden turizme, eğitimden tarıma hemen her alana el atarak şehrin kalkınmasında büyük rol oynuyor. Şehirde yaptığımız kısa tur ile bu gelişmeyi gözlerimizle görme fırsatı yakaladık. Bütçesinin yüzde 60'ını yatırımlara ayırdıklarını söyleyen Başkan Sekmen, böylece Erzurum'a her alanda kalıcı eserler kazandırırken,Hayvan borsası, organik gübre üretimi, tarımsal destekler, bilim merkezi, turizm tesisleri, spor tesisleri, tarihi restorasyonlar, fabrikalar, üretim merkezleri, akıllı şehir uygulamaları, eğitim kurumları... Saymakla bitmeyen hizmetlerleAhmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir'inde okuduğum Erzurum'a ilk kez geldim...Şehrin tarihi ve kültürel değerleri korunmuş, bir çoğu yeniden onarılmış bugüne kazandırılmış. Selçukluların tarihi mirası özellikleyürüdüğünüzde sizi daha çok sarıyor. Erzurum son yıllarda kış turizmiyle ön plana çıktı. Bu da boşuna değil. Muhteşem havasıyla insanı saran Palandöken'de, dağdaki tesislere çok büyük yatırım yapılmış. Turizmin markalaşması için her şey düşünülmüş. Üstelik. Devam eden Doğu Anadolu Gözlem evinin haricinde gençler ve çocuklar için bir bilim merkezi de kurulmuş.ş. Kurtuluş mücadelesinin başladığı bu kadim şehirde, Atatürk ve silah arkadaşlarının oturduğu sıralarda, kongre binasından büyük bir gururla ayrılıyoruz.