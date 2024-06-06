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Giriş Tarihi: 6.6.2024 18:42

Doktor Deniz Toman nerede? 2 gündür her yerde aranıyor!

Doktor Deniz Toman, 2 gün önce yakınlarını ziyaret ettiği Antalya'da kayıplarak karıştı. 4 Haziran'dan beri aranan Deniz Toman'un bulunması için çalışma başlatıldı.

DHA
Doktor Deniz Toman nerede? 2 gündür her yerde aranıyor!

İstanbul'da bir süre önce aile hekimliğinden istifa edip, Antalya'ya yerleşen doktor Deniz Toman, Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi Kargıcak mevkisindeki yakınlarını ziyarete geldi. Deniz Toman, 4 Hazianra'da saat 22.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine jandarma ekipleri Toman'ın bulunması için çalışma başlattı. Bölgedeki mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan jandarma ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Doktor Deniz Toman nerede? 2 gündür her yerde aranıyor!
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