Doktor öldü eşi yaralı

Erzurum Oltu-Göle Karayolu'nda Burhan Akyüz yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak sarampole devrildi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Burhan Akyüz yaralanırken, esi aile hekimi Doktor Sena Akyüz hayatını kaybetti. Burhan Akyüz'ün sabah saat 08.30 sıralarında Senkaya'da aile hekimligi yapan esini mesaiye götürdügü ögrenildi.
■ Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla Faruk Tanıs yönetimindeki otomobil çarpıstı. Tanıs olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan 13 askerden Sözlesmeli Er Ramazan Sarıkaya, kaldırıldıgı hastanede sehit oldu.
■ Nigde, Konya, Sivas, Eskisehir, Çorum ve Kahramanmaras'taki kazalarda 6 kisi öldü.
Hayrettin YENEL -Tolga YANIK - Furkan NEHRİ/ SABAH